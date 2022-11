Südkorea und die USA haben nach Militärangaben mit einer gemeinsamen Übung in der Luft auf Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) reagiert. Zweck der Machtdemonstration am Freitag sei es gewesen, die Fähigkeiten für einen potenziellen Angriff auf nordkoreanische Raketenanlagen zu verbessern. Beide Länder hätten ihre Bereitschaft demonstriert, "auf jede Bedrohungen und Provokationen einschliesslich einer nordkoreanischen ICBM" zu antworten, teilte der gemeinsame Generalstab am Freitag mit. Die USA haben als Abschreckung gegen Nordkorea 28 500 Soldaten in Südkorea stationiert.

18.11.2022 10:22