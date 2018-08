Südafrika reagiert scharf auf Äusserungen Trumps zur Landreform

Die Regierung Südafrikas hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, Rassenkonflikte in ihrem Land anzuheizen. In einer scharf formulierten Mitteilung im Kurzbotschaftendienst Twitter reagierte Pretoria am Donnerstag auf eine Äusserung Trumps, in der dieser weisse südafrikanische Farmer einseitig als Opfer von Enteignungen und tödlicher Gewalt bezeichnet hatte.