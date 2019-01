Sollte es nicht in den kommenden Tagen dazu kommen, werde die EU weitere Schritte einleiten, erklärte die Außenbeauftragte Federica Mogherini. Deutschland, Frankreich und Spanien kündigten an, Oppositionsführer Juan Guaido als neuen Interims-Staatschef des südamerikanischen Landes anzuerkennen, sollte Maduro nicht binnen einer Woche Neuwahlen ausrufen. Deutschlands Außenminister Heiko Maas sagte, die Bürger müssten in Venezuela frei über ihre Zukunft entscheiden.

US-Außenminister Pompeo forderte vor den 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, sich klar auf eine Seite zu stellen. "Keine Verzögerungen mehr, keine weiteren Spiele. Entweder ihr steht auf der Seite der Kräfte der Freiheit, oder ihr spielt in einer Liga mit Maduro und seinem Chaos." Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die internationale Gemeinschaft Finanzsanktionen gegen Maduro verhängt.

Russland hatte erfolglos versucht, das Sondertreffen des Sicherheitsrates zu blockieren. Die Regierung in Moskau wirft den USA vor, einen Putschversuch zu unterstützen. "Venezuela stellt keine Bedrohung für Frieden und Sicherheit dar", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela und der anhaltenden Proteste gegen Maduro hatte sich Guaido am Mittwoch inmitten Zehntausender demonstrierender Regierungsgegner in seiner Funktion als Präsident des Parlaments selbst zum Staatsoberhaupt ausgerufen und war von einigen Ländern wie den USA anerkannt worden. Maas betonte, die Nationalversammlung sei die einzige demokratisch legitimierte Vertretung des venezolanischen Volkes.

(Reuters)