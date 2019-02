Militär und Sicherheitskräfte wollen verhindern, dass ausländische Hilfsgüter über die Grenzen aus Kolumbien und Brasilien ins Land kommen. Dabei wurde auch Tränengas eingesetzt.

Einer Klinik zufolge sind zwei Menschen bei Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften gestorben. Der Vorfall habe sich in der venezolanischen Stadt Santa Elena de Uairen an der Grenze zu Brasilien ereignet, sagte ein Arzt, in dessen Hospital die beiden Personen gebracht worden waren.

Zwei Lastwagen mit Hilfsgütern hatten einem Reuters-Augenzeugen zufolge die brasilianische Grenze bereits passiert, aber noch nicht den Posten nach Venezuela. Maduro hatte die Schließung der Grenzen nach Kolumbien und Brasilien angeordnet.

Oppositionsführer Juan Guaido hatte angekündigt, mit Helfern Medizin und Lebensmittel über die Grenze ins Land zu schaffen. Die Güter lagern bereits in der Grenzregion. Präsident Nicolas Maduro will das verhindern. Er erklärte am Samstag, er breche die Beziehungen seines Landes zu Kolumbien ab. Aus Kreisen der kolumbianischen Einwanderungsbehörden hieß es unterdessen, 18 Mitglieder der venezolanischen Sicherheitskräfte seien desertiert.

Guaido hat sich vor einigen Wochen zum Übergangspräsidenten erklärt. Er wird von den USA sowie mehreren europäischen Staaten anerkannt. Russland indes steht auf der Seite Maduros und hat die USA vor einer Militärintervention gewarnt.

Die Bevölkerung in Venezuela leidet seit Jahren unter Mangelwirtschaft. Viele Bürger haben sich deshalb in die Nachbarstaaten abgesetzt. Ob letztlich Maduro oder Guaido in dem Konflikt obsiegt, hängt nach Einschätzung von Beobachtern maßgeblich auch davon ab, auf welche Seite sich das Militär schlägt. Bislang kann Maduro weitgehend auf dessen Loyalität setzen.

