Südamerikanische Staaten bitten wegen Flüchtlingswelle aus Venezuela um Hilfe

Die lateinamerikanischen Staaten wollen weiterhin Flüchtlinge aus dem Krisenstaat Venezuela aufnehmen, bitten angesichts der immer weiter steigenden Zahl der Migranten aber um finanzielle Hilfe. Die Gelder müssten "substanziell" erhöht werden, hiess es in der Deklaration von Quito, die am Dienstag Vertreter von elf Ländern aus der Region unterzeichneten. Die Staaten äussersten zudem ihre Sorge über die "extreme Verschlechterung der Lage in Venezuela, die zu der massiven Migration führt".