Südkorea: Nordkorea feuert offenbar Geschosse von Raketenwerfer ab

Nordkoreas Militär hat nach Angaben Südkoreas am Sonntag Artilleriegeschosse abgefeuert, die erneut von einem Raketenwerfer stammen könnten. Die Streitkräfte hätten am Abend (Ortszeit) in kurzen Abständen die Flugbahn der Geschosse verfolgt, teilte der Generalstab mit. Es habe sich vermutlich um Raketen aus Artillerieraketensystemen gehandelt. Es wurden keine Details zur Zahl der Geschosse oder dem Ort der Abschussvorrichtung im Nachbarland genannt. Südkorea und die USA hätten die Wachsamkeit erhöht, hiess es.