Südkorea reagiert enttäuscht auf gescheiterten Gifpel in Hanoi

Südkorea hat auf das Scheitern des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi enttäuscht reagiert. Das Büro des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In äusserte sich am Donnerstag zugleich aber zuversichtlich, dass beide Länder ihren Dialog fortsetzen werden. Trumps Entschlossenheit zum Dialog erhelle die Aussicht für den nächsten Gipfel.