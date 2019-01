Südkorea ruft Nordkorea und USA zu Entgegenkommen im Atomstreit auf

Angesichts der stockenden Gespräche über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm hat Südkoreas Präsident Moon Jae In die USA und Nordkorea aufgerufen, stärker aufeinander zuzugehen. Nordkorea müsse "energischere Schritte zur Denuklearisierung" unternehmen, wenn es das Problem der internationalen Sanktionen lösen wolle, sagte Moon am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Seoul. Die USA müssten ihrerseits "entsprechende Massnahmen" ergreifen, die eine Abrüstung Nordkoreas unterstützten. Beide Seiten wüssten, was sie tun müssten.