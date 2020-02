Südkorea stemmt sich mit Konjunkturprogramm gegen Coronavirus

Südkorea will mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm die Folgen des Coronavirus für die viertgrösste Volkswirtschaft Asiens abfedern. Finanzminister Hong Nam Ki kündigte am Freitag ein Paket im Umfang von mehr als 20 Billionen Won (etwa 15 Milliarden Euro) an. Eine genaue Zahl nannte er nicht. Der Betrag schliesse einen geplanten Nachtragshaushalt ein, der in der nächsten Woche im Parlament eingebracht werden soll, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Der Entwurf sieht demnach Ausgaben vor, die das Budget von 6,2 Billionen Won übersteigen sollen, das Südkorea vor fünf Jahren zusätzlich wegen des damaligen Ausbruchs der Atemwegserkrankung Mers aufgestellt hatte.