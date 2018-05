Südkorea und GM einigen sich auf Finanzspritzen für Tochterfirma

Südkoreas Regierung hat sich eigenen Angaben zufolge mit dem US-Autobauer General Motors (GM) auf neue Milliardenhilfen für dessen kriselnde Tochter in dem Land geeinigt. Die Rettungspläne enthielten die Bedingung, dass das US-Unternehmen für mindestens weitere zehn Jahre in Südkorea bleibe, sagte Finanzminister Kim Dong Yeon am Donnerstag in Seoul. Am Freitag soll ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet werden. Ausserdem wolle GM ein neues Hauptquartier für den Asien-Pazifik-Raum in Südkorea einrichten.