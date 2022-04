Südkorea und USA beginnen gemeinsame Militärübung

Bei der sogenannten Stabsrahmenübung geht es um die Zusammenarbeit von Führungsstäben. Sie soll den Angaben zufolge beiden Bündnispartnern dienen, "die gemeinsame Einsatzfähigkeit zu stärken und die Verteidigungsstellung zu verbessern". Die USFK machten keine Angaben zur Zahl der beteiligten Soldaten. Die USA haben in Südkorea zur Abschreckung von Bedrohungen durch Nordkorea 28 500 Soldaten stationiert.

Nordkorea wirft den USA regelmässig vor, durch ihre Militärübungen in Südkorea einen Angriff vorzubereiten. Das bestreiten Washington und Seoul.

Nach einer Reihe von Raketentests von Nordkorea in diesem Jahr haben sich die Spannungen wieder erhöht. Das wegen seines Atomwaffenprogramms weitgehend isolierte Land testete zuletzt eigenen Angaben zufolge am Samstag eine neue "taktische Lenkwaffe", die seine nukleare Schlagkraft erhöhen soll. Es deutete an, dass die Waffe in der Lage sei, Atomsprengköpfe zu transportieren. Experten vermuteten, dass eine Kurzstreckenrakete getestet wurde.

Ende März hatte auch der neue Start einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete die Nachbarländer und die USA alarmiert. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea den Test von Raketen jeglichen Typs, die mit atomaren Gefechtsköpfen bestückt werden können./dg/DP/zb

(AWP)