Südkorea will erneut WTO-Schlichtung im Handelsstreit mit Japan

Nach vorübergehender Ruhe im Konflikt mit Japan um dessen Ausfuhrbeschränkungen will Südkorea ein Beschwerdeverfahren vor der Welthandelsorganisation (WTO) wiederaufnehmen lassen. Es gebe in der Angelegenheit keinen Fortschritt, teilte Südkoreas Handelsministerium am Dienstag mit. Die Behörde warf dem Nachbarland fehlende Entschlossenheit zur Lösung des Streits vor.