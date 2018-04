Sulzer mit Rekordaufträgen im 1. Quartal - Kosten durch US-Sanktionen von 10 Mio

Die vorübergehenden Sanktionen dürften einmalige Kosten von rund 10 Millionen Franken verursachen, teilte Sulzer am Donnerstag in einem Communiqué mit. Darin enthalten seien Kosten für Rechtshilfe sowie kurzzeitige Unterauslastung und anschliessende Nachproduktionen in den US-Fabriken. Das Unternehmen erwartet keine Auswirkungen der Sanktionen über das Jahr 2018 hinaus.

Am 6. April hatte die US-Regierung harte Sanktionen gegen russische Oligarchen, Regierungsvertreter und Firmen verhängt. Washington begründete die Sanktionen allgemein mit "andauernden und immer dreisteren boshaften Aktivitäten der russischen Regierung überall in der Welt". Die Börse in Moskau brach daraufhin ein, eine Reihe von Oligarchen verloren Milliarden.

Die Sanktionen schlugen auch auf Schweizer Firmen durch, die zu mehr als 50 Prozent im Besitz von russischen Personen oder Unternehmen sind, die auf der Sanktionsliste stehen. Darunter war auch Sulzer, das sich bei Verhängung der Sanktionen zu 63,4 Prozent im Besitz des Oligarchen Viktor Vekselberg befand.

EXISTENZNÖTE

Dies brachte den Traditionskonzern in Existenznöte. Bankkonten wurden blockiert. Sulzer konnte auf der ganzen Welt keine Überweisungen mehr in Dollar machen. "Wir konnten teilweise die Angestellten nicht mehr zahlen, wir konnten keine neuen Aufträge annehmen, wir waren gelähmt", sagte Konzernchef Greg Poux-Guillaume anfangs Woche im Schweizer Fernsehen.

In einer Notfallübung kaufte Sulzer eigene Aktien im Wert von 546 Millionen Franken von Vekselbergs Firma Renova zurück, damit der Anteil von Vekselberg unter die Schwelle von 50 Prozent sank. Renova hält gemäss letzten Angaben nun noch 48,83 Prozent an Sulzer.

Damit gelang der Befreiungsschlag: Die US-Behörde OFAC, die ausländische Vermögenswerte kontrolliert, segnete den Deal ab. Damit konnte Sulzer den Normalbetrieb wieder aufnehmen. Dies betrifft vor allem die USA, die fast einen Viertel zum Konzernumsatz beisteuern. Im letzten Jahr hatte Sulzer dort mehr als 700 Millionen Franken erwirtschaftet. Die Kunden seien Sulzer gegenüber loyal geblieben, teilte der Konzern am Donnerstag weiter mit.

Aber nicht nur das US-Geschäft war blockiert. Vor allem im Öl- und Gassektor, der mehr als 45 Prozent am Umsatz ausmacht, wickelt Sulzer auch mit in anderen Ländern Geschäfte in US-Dollar ab, wenn auch weit weniger umfangreich.

ALLE SPARTEN KRÄFTIG IM PLUS

Und gerade der Öl- und Gassektor trug zu dem Auftragsrekord im ersten Quartal bei. In der Pumpensparte kletterten die Bestellungen um gut ein Viertel auf 350,1 Millionen Franken. In der Sparte Servicelösungen für rotierende Maschinen legten die Aufträge um 9,1 Prozent auf 292,6 Millionen Franken zu.

Bei Chemtech gelang eine Steigerung von einem Fünftel auf 147,3 Millionen Franken. Und bei der Sparte Systeme für das Applizieren von Flüssigkeiten nahmen die Bestellungen um 18,5 Prozent auf 118,6 Millionen Franken zu.

Sulzer zeigte sich überzeugt, die Ziele für 2018 zu erreichen und bestätigte seine Prognosen. Der Bestellungseingang dürfte um 5 bis 7 Prozent und der Umsatz um 4 bis 6 Prozent steigen. Beim operativen EBITA werde eine Marge von rund 9,5 Prozent angepeilt.

jb/tp

(AWP)