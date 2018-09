Sulzer platziert bis zu 5 Millionen Aktien von Renova

Der Industriekonzern Sulzer will bis zu 5 Millionen eigene Aktien platzieren. Wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte, handelt es sich dabei um die Aktien, die der Konzern im April von seinem Grossaktionär Renova erworben hatte. Die Titel sollen institutionellen Investoren sowohl in der Schweiz als auch im Ausland angeboten werden.