Der britische Premierminister Rishi Sunak will eine baldige Lösung für den Streit mit Brüssel um den Brexit-Sonderstatus für die britische Provinz Nordirland erreichen. Er habe dazu einen sehr konstruktiven Austausch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie mit europäischen Regierungschefs gehabt, sagte der konservative Politiker am Donnerstag im Unterhaus in London. Die Menschen in Nordirland verdienten, dass die Institutionen in dem Landesteil wieder funktionieren, sagte Sunak weiter.

17.11.2022 12:50