Der Fraktionsvorstand der SVP im eidgenössischen Parlament tritt am kommenden Montag, 14. November, im Bundeshaus zusammen. Seinen Vorschlag für das Zweier-Ticket soll er gemäss Planung am kommenden Freitag der Fraktionssitzung in Hérémence VS unterbreiten. SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi stellt die Nominierten anschliessend an einem Point de Press vor.