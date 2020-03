SVP fordert Grenzschliessung für den Personenverkehr

Die Lage sei ernst, teilte die SVP am Donnerstag mit. Die Grenze zu Italien hätte längst geschlossen werden sollen. Zum Schutz der Bevölkerung müssten nun sofort alle Grenzen zu den Nachbarländern für Personen geschlossen werden.

Die im Gesundheitswesen unentbehrlichen Arbeitskräfte aus dem Ausland müssten in der Schweiz bleiben. Dazu könnten leerstehende Hotels benutzt werden.

Um genügend Kapazitäten für schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 Erkrankte zu haben, soll der Bundesrat die Not- und Armeespitäler betriebsbereit machen. Gesundheitstourismus in die Schweiz sei sofort zu unterbinden. Sämtliche Spitalbetten und medizinischen Kapazitäten müssten für Menschen in der Schweiz freigehalten werden.

Hoch besorgt zeigt sich die Partei auch über die wirtschaftlichen Folgen des Virus. Sie fordert Sofortmassnahmen vom Bundesrat, die dieser bereits kommende Woche dem Parlament vorlegen soll. Die Massnahmen könnten den Erlass der Mehrwertsteuer oder à-fonds-perdu-Beträge umfassen. Die SVP will verschiedene Vorstösse einreichen.

(AWP)