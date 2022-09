SVP-Fraktion will Referendum ergreifen gegen Klimaziel-Gesetz

(Reaktion des Komitees der Gletscher-Initiative ergänzt, letzter Abschnitt) - Die SVP-Bundesratsfraktion will das Referendum ergreifen gegen das Gesetz zur Erreichung des "Netto Null" Ziels 2050, das das Parlament als indirekten Gegenvorschlag der Gletscher-Initiative entgegenstellen will. Definitiv entscheiden will der Parteivorstand nach der Schlussabstimmung in zehn Tagen.