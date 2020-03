Der Schweizerische Versicherungsverband SVV begrüsst das am Freitag vom Bundesrat beschlossene Massnahmenpaket zugunsten der Schweizer Wirtschaft und insbesondere auch den KMU. Seinen Mitgliedgesellschaften empfiehlt der Verband, gegenüber diesen wichtigen Kundinnen und Kunden Verständnis und Entgegenkommen zu signalisieren, wie es in einer Mitteilung am Freitagabend heisst.