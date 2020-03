Swedbank akzeptiert Strafe wegen mangelhaftem Kampf gegen Geldwäsche

Die schwedische Grossbank Swedbank zahlt wegen Versäumnissen im Kampf gegen mögliche Geldwäsche eine Strafe von umgerechnet rund 360 Millionen Euro. Man akzeptiere den Entschluss der schwedischen Finanzaufsicht, eine Verwaltungsstrafe von vier Milliarden schwedischen Kronen gegen die Bank zu erheben, teilte das Geldhaus am Montag mit. Die Aufsicht und ihre Partnerbehörde in Estland hatten diese Strafe vergangenen Donnerstag aufgrund "grosser Mängel bei der Steuerung von Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche" in den baltischen Tochtergesellschaften der Bank verhängt.