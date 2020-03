Swiss Economic Forum findet im Herbst in Montreux statt

Da Gesundheitsexperten den Höhepunkt der Infektionswelle des Coronavirus im Mai prognostizieren und das Wirtschaftsforum just dann hätte über die Bühne gehen sollen, sahen sich die Veranstalter gezwungen, das SEF zu verschieben, wie die "Berner Zeitung" am Dienstag auf ihrem Onlineportal berichtete.

Das Swiss Economic Forum wird sowohl zeitlich wie auch räumlich verschoben, wie die Veranstalter auf ihrer Internetseite in einer Videobotschaft bekannt gaben. Zeitlich wird die Veranstaltung auf den 2. und 3. September 2020 gelegt.

Da zu diesem Zeitpunkt im bisherigen Veranstaltungsort Interlaken nicht mehr genügend Raum- und Hotelkapazitäten frei sind, zieht der Anlass einmalig nach Montreux.

"Eine Verschiebung stellt uns vor viele logistische und organisatorische Herausforderungen. Wir werden das SEF zum ersten Mal in seiner über 20-jährigen Geschichte in der Westschweiz durchführen. In Montreux haben wir ein Zeitfenster gefunden, in welchem unsere Bedürfnisse weitgehend abgedeckt werden können und das SEF in seiner gewohnten Art und Weise möglich sein wird", wird Geschäftsführerin Corine Blesi in einer Mitteilung zitiert.

(AWP)