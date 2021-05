Swiss plant nach Waffenruhe ab Sonntag wieder Flüge nach Israel

Die Swiss bleibt bezüglich ihren Plänen aber noch vorsichtig. "Wir beobachten die Lage weiterhin genau und können weitere Anpassungen des Flugplans nicht ausschliessen", ergänzte Sprecher Marco Lipp gegenüber AWP.

Auch andere Fluggesellschaften wie British Airways, American Airlines und der Billigflieger Wizz Air hatten in den vergangenen Tagen Flüge nach Israel gestrichen. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hatte Airlines vor Luftschlägen und Raketenangriffen gewarnt. Die Konfliktparteien hatten sich am Donnerstag auf eine Waffenruhe geeinigt, die seit Freitagfrüh in Kraft ist und zunächst auch hielt.

tv/kw

(AWP)