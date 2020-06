Swiss Re mahnt vor Umweltrisiken angesichts der Corona-Krise

Im Zuge der Covid-19-Pandemie hätten sich neue Risiken entwickelt oder bestehende verstärkt, schreibt das Swiss Re Institute in dem am Donnerstag veröffentlichten Sonar-Bericht weiter. In der aktuellen Krise dürfe dennoch nicht vergessen werden, dass die Welt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und einer kohlenstoffarmen Zukunft übergehen müsse.

Um dieses Ziel zu erreichen, zeichnet der Sonar-Bericht eine Road Map hin zu einer Wirtschaft mit Netto-Nullemissionen: Zuerst müsse sichergestellt werden, dass alle Sektoren der Wirtschaft, aber insbesondere der Verkehr, die Landwirtschaft und die Bauindustrie ihre Emissionen so weit wie möglich begrenzen und reduzieren.

Die weiterhin verbleibenden Treibhausgas-Emissionen müssen laut Swiss Re mit biologischen oder technischen Mitteln aus der Atmosphäre entfernt und anschliessend dauerhaft gespeichert werden. Und die damit verbundene sogenannte Negativemissionsindustrie müsse bis 2050 auf die Grösse der heutigen Öl- und Gasindustrie anwachsen, heisst es weiter.

sta/rw

(AWP)