Swiss zahlt vom Bund verbürgten Bankkredit zurück

Die Fluggesellschaft Swiss hat ihren vom Bund verbürgten Milliardenkredit vor dem Ende der Laufzeit zurückgegeben. Künftig sei die Swiss in der Lage, sich über den Mutterkonzern Lufthansa am Kapitalmarkt zu finanzieren, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Durch ihre Restrukturierung sei sie inzwischen finanziell stabil.