Swisscom-Präsident: Haben es immerhin geschafft, Gesamtumsatz stabil zu halten

Für den Telekomkonzern Swisscom ist stabiler Umsatz ein Erfolg. "Im Preiskampf, in dieser harten Wettbewerbssituation, in der wir uns befinden, ist es das", sagte Präsident Hansueli Loosli in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Samstagausgabe) auf eine entsprechende Frage.