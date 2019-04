Swissgrid mit stabilem Ergebnis - Beschleunigter Netzausbau nötig

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging 2018 um 4,4 Prozent auf 119,4 Millionen Franken zurück. Das Unternehmensergebnis stieg geringfügig auf 65,6 Millionen von zuvor 65,3 Millionen. Als Grund nennt das Unternehmen den tieferen Finanzaufwand, nachdem eine Teilrückzahlung von Wandeldarlehen erfolgt ist.

Der Beschaffungsaufwand konnte um rund 10 Prozent auf 263,4 Millionen gesenkt werden. Dies sei unter anderem eine Folge der deutlich tieferen Kosten für die Regelleistungsvorhaltung und des tieferen Aufwands für ungewollten Austausch, hiess es weiter.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung am 6. Mai eine Dividendenauszahlung von 32,8 Millionen Franken, nach 29,4 Millionen im Vorjahr.

2019 werde das Unternehmensergebnis weiterhin stabil bleiben, hiess es mit Blick auf das laufende Jahr. Die Strategie 2022 mit Effizienzsteigerungen und Massnahmen für eine sichere Stromversorgung werde indes weiter umgesetzt. Das führe zu einem Anstieg der Betriebskosten.

Netzausbau und Vernetzung mit Europa

Im Wallis und im Kanton Aargau sei mit dem Bau von zwei wichtigen Leitungsprojekten aus dem "Strategischen Netz 2025" begonnen worden. Um die inländische Produktion voll auszuschöpfen und die Importfähigkeit zu steigern, müsse die Modernisierung des Übertragungsnetzes jedoch weiter beschleunigt werden, hält die Gesellschaft fest.

Aufgrund des fehlenden Stromabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sei die Mitarbeit von Swissgrid bei internationalen Kooperationen gefährdet, hiess es zudem. Dies habe bereits zum Ausschluss der Schweiz bei der Marktkopplung - dem gleichzeitigen Handel von Strom und Netzkapazität an den Grenzen - in Zentraleuropa und damit zu einer Zunahme an ungeplanten Flüssen durch die Schweiz geführt.

Um auch ohne Stromabkommen die Zusammenarbeit für die Schweiz systemverträglich zu gestalten, verhandelt Swissgrid mit allen kontinentaleuropäischen Übertragungsnetzbetreibern und setzt sich beim Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) für eine Teilnahme an den Regelenergiekooperationen ein.

Die Diskussion um die Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) wird von Swissgrid indes begrüsst. Dem Vorschlag einer Speicherreserve stehe man jedoch kritisch gegenüber. Hier gebe es "erheblichen Klärungsbedarf" bezüglich Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.

Im Verwaltungsrat kommt es in diesem Jahr zu einem Wechsel. Als neuer Vertreter der Kantone wurde nach dem Rücktritt von Andreas Rickenbacher Markus Kägi als Mitglied des Verwaltungsrates nominiert.

Swissgrid ist im Zuge der geplanten Strommarktliberalisierung in der Schweiz entstanden: Diese sieht die Entflechtung (Trennung von Netzbetrieb und Produktion) vor, womit die Gesellschaft 2006 den operativen Betrieb aufgenommen hat.

yr/ys

(AWP)