Swissmedic: "Datenbasis für unter 16-Jährige noch zu dünn"

Der am Samstag vom Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassene Impfstoff von Pfizer/Biontech kann vorerst nur bei Personen über 16 Jahren angewendet werden. Für die Unter-16-Jährigen sei die Datenbasis noch zu dünn, sagte Swissmedic-Direktor Raimund Bruhin am Samstag vor den Medien in Bern.