Swissmedic prüft Moderna-Impfstoff für Kinder bis fünf Jahre

Der Impfstoff Spikevax von Moderna ist in der Schweiz seit dem 13. Mai dieses Jahres für Kinder ab 6 Jahren zur Prävention der Covid-19-Krankheit zugelassen. Gestützt auf das eingereichte Gesuch wird die Indikationserweiterung gemäss Swissmedic nun für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren geprüft.

Die eingereichten Gesuchs-Unterlagen umfassen das pädiatrische Prüfkonzept, die Fach- und die Patienteninformation sowie klinische Daten, wie Swissmedic weiter schrieb. Geplant sei die Verabreichung von zwei 0,25-Milliliter-Dosen im Abstand von einem Monat. Das entspreche einem Viertel der Dosis für Erwachsene für die Grundimmunisierung.

Swissmedic will zu gegebener Zeit seine Entscheidung über das Nutzen-Risiko-Profil in dieser Altersgruppe kommunizieren. Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit sind in der Schweiz seit Pandemiebeginn fünf Kinder über fünf Jahren an oder mit Covid-19 gestorben.

(AWP)