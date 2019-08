Swissmem fordert raschen Abschluss des EU-Rahmenabkommens

"Wir wollen keine Subventionen, aber bessere Rahmenbedingungen", sagte Swissmem-Präsident Hans Hess anlässlich der Halbjahresmedienkonferenz im Zürich. Die Forderungen von Hess sind mehrheitlich bekannt, bekommen aber angesichts der jüngsten Entwicklung neue Dringlichkeit.

Der Forderungskatalog umfasst an erster Stelle den Aufruf zu einem Abschluss des institutionellen Rahmenabkommens mit der EU noch vor Ende Oktober 2019. Dieses garantiere den "nahezu hindernisfreien Zugang zum wichtigsten Absatzmarkt". Als zweiter aussenpolitischer Punkt folgt der Ruf nach einer raschen Ratifizierung der Freihandelsabkommen mit Indonesien und dem Mercosur. Zudem müsse die Chance auf ein entsprechendes Abkommen mit den USA genutzt werden.

Längere Kurzarbeit gefordert

Innenpolitisch schlägt Swissmem wegen der schwachen Nachfrage eine Verkürzung der Karenzzeit für Kurzarbeit auf einen Tag vor sowie die Verlängerung der Bezugsdauer auf 18 von 12 Monate. So sollen Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Weiter stellt sich Swissmem gegen höhere Lohnnebenkosten oder einen Ausbau des Sozialstaates, beispielsweise durch die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs. Bei der Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs brauche es zudem "zwingend" einen Offset-Anteil von 100 Prozent, also entsprechende Gegengeschäfte. Swissmem sieht darin Chancen für KMU.

Der Verband pocht auch auf genügend Mittel für die Weiterbildung und die Forschung sowie auf eine Erhöhung der Drittstaatenkontingente zur Sicherung der Verfügbarkeit von Spitzenleuten am Arbeitsmarkt.

Hess wies in seiner Rede darauf hin, dass 80 Prozent der Produkte der MEM-Industrie im Ausland und zu den dortigen Rahmenbedingungen verkauft würden und die Exportwirtschaft in ihren Investitionsentscheiden nicht an die Schweiz gebunden sei. Er warnte dabei vor einer Abwanderung der Firmen und der entsprechenden Arbeitsplätze. Seine Botschaft lautet: "Die Unternehmen finden immer einen Weg. Die Frage ist nur, ob sie diesen Weg in der Schweiz weitergehen wollen oder nicht."

