Die Petition wurde am Mittwoch zum Auftakt der Lohnverhandlungen einem Mitglied der Post-Konzernleitung am Hauptsitz der Schweizerischen Post in Bern übergeben. Dort hätten sich Briefträgerinnen, Postautochauffeure, Paketboten, Kundenberaterinnen vom Postschalter und von Postfinance in Bern versammelt, hiess es.