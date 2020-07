Syrien hält Parlamentswahl ab - Erfolg für Baath-Partei erwartet

Zum dritten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs im März 2011 hat Syrien eine Parlamentswahl abgehalten. Unter anderem gaben am Sonntag Präsident Baschar al-Assad und seine Frau Asma ihre Stimme ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete. An Wahllokalen in der Hauptstadt Damaskus war die Wahlbeteiligung laut einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur zunächst gering. Die Wahlen werden in den gut 60 Prozent des Staatsgebietes abgehalten, die von der Regierung kontrolliert werden.