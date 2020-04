In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 217 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das sind etwas mehr als am Vortag. Am Freitag waren 181 Neuansteckungen gemeldet worden. Unterdessen hat die Finanzkommission des Nationalrats die vom Bundesrat beantragten Covid-19-Notkredite über rund 55 Milliarden Franken befürwortet.

Insgesamt gab es am Samstag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 28'894 laborbestätigte Corona-Fälle. Die Häufigkeit der Ansteckungen beträgt 337 pro 100'000 Einwohner.

Die Todesfälle in allen Kantonen zusammen nahmen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Samstag um 18 Uhr auf 1601 zu. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends. Obwalden und Appenzell-Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer.

Insgesamt 1329 Todesopfer

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab die Zahl der Todesopfer am Samstagmittag mit 1329 an. Das Amt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Samstagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG.

Bisher wurden mehr als 245'300 Tests durchgeführt. Davon waren 14 Prozent positiv, wie das BAG schreibt. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein. Neu empfiehlt das BAG Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19. Bisher wurden nur Menschen mit Vorerkrankungen und Spitalpatienten getestet sowie Gesundheitspersonal.

Ja zu Notkrediten beantragt

Die Finanzkommission des Nationalrats befürwortet die vom Bundesrat beantragten Covid-19-Notkredite über rund 55 Milliarden Franken. Die grössten Posten betreffen Bürgschaften für gefährdete KMU, die Ausweitung der Kurzarbeit und den Erwerbsersatz für Selbstständige.

Die Entscheide fielen meist einstimmig oder mit grossen Mehrheiten, wie die Parlamentsdienste am Samstag mitteilten. Die Finanzkommission folgte damit den Anträgen der mitberichtenden Wirtschafts- (WAK), Sozial- (SGK) und Bildungskommission (WBK).

Am kommenden Montag ist die Ständeratskommission am Zug. Auch sie kann eine Annahme oder eine Ablehnung der Kredite beantragen. Dies gilt auch für die vom Bundesrat als dringlich beantragen Kredite, welche die Finanzdelegation (FinDel) als Vorschüsse bewilligt hat.

Sommaruga für Lohndiskussion

Unterstützung für Angestellte etwa in der Pflege, in Kindertagesstätten und im Detailhandel: Die Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat sich in einem Interview für eine Diskussion um höhere Löhne in systemrelevanten Branchen ausgesprochen.

Ohne das Gesundheitspersonal, die Leute im Verkauf, in der Betreuung und in der Logistik wäre in der Coronavirus-Krise nichts mehr gelaufen, sagte die SP-Bundesrätin in einem Tamedia-Interview. Die Wahrnehmung, wie wichtig diese Berufe für das System seien, habe sich in der Krise stark verändert. "Jetzt geht es darum, das zu nutzen und entsprechende Forderungen zu stellen."

Der Bundesrat könne nicht per Gesetz Lohnerhöhungen verordnen, sagte die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Aber er könne diese Diskussion unterstützen. "Das mache ich gern", sagte Sommaruga.

Unterdessen hat FDP-Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis erste Lehren aus der Coronavirus-Krise gezogen. "Es hat sich gezeigt, wie wichtig Notvorräte von Sanitätsmaterial sind", sagte der Politiker und Mediziner dem "Blick" vom Samstag.

Kanton Jura verteilt Masken

Der Kanton Jura hat am Samstag ein sogenanntes Startset aus 15'000 Atemschutzmasken verteilt. Die Aktion richtete sich an Berufsleute, die am Montag wieder ihre Tätigkeit aufnehmen dürfen und dabei engen menschlichen Kontakt nicht vermeiden können.

Die Masken wurden insbesondere an die Betreiber von Coiffeur-Geschäften abgegeben, wie der kantonale Krisenstab mitteilte. Nächste Woche können die für die Einhaltung der Gesundheitsvorschriften am Arbeitsplatz verantwortlichen Behörden weitere Masken an Berufsleute verteilen.

