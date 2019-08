Taiwan bedankt sich für geplante US-Kampfjets - China verärgert

Taiwan hat den USA für den angekündigten Verkauf von F-16-Kampfjets an den asiatischen Inselstaat seinen "aufrichtigen Dank" übermittelt. Der 8-Milliarden-Dollar-Deal (7,2 Milliarden Euro) sei ein "Vertrauensvotum" für die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan und werde "helfen, den Frieden an der Taiwan-Strasse aufrechtzuerhalten und unsere Demokratie zu verteidigen", erklärte der Aussenminister des Inselstaates, Joseph Wu, am Mittwoch auf Twitter. Die Taiwan-Strasse ist die Meerenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland.