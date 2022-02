Elf Jahre nach dem Atomunfall im japanischen Fukushima will Taiwan wieder den Import von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten aus dem damaligen Katastrophengebiet erlauben. Kabinettssprecher Lo Ping-cheng teilte am Dienstag vor der Presse in Taipeh mit, die Sicherheit der Einfuhren werde künftig durch Inspektionen an der Grenze überprüft.