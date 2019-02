Taliban kündigen weiteres Treffen mit US-Vertretern an

Auf der Suche nach einer Lösung im Afghanistan-Konflikt wollen sich Vertreter der radikalislamischen Taliban und der USA in der kommenden Woche in Pakistan treffen. Das teilte der Sprecher der Taliban, Sabiullah Mudschahid, am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Demnach wollen die Taliban-Vertreter am Montag kommender Woche in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad auch Ministerpräsident Imran Khan treffen. Die Aufständischen wollen mit dem Regierungschef des Nachbarlandes nach eigenen Angaben über die "pakistanisch-afghanischen Beziehungen sowie afghanische Flüchtlinge und Geschäftsleute" sprechen.