Tarifkompromiss in Deutschland wendet neue Streiks in Schulen und Kitas ab

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes in Deutschland haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber auf einen milliardenschweren Tarifkompromiss für die Landesangestellten geeinigt. Damit sind neue Streiks in Schulen und Kitas abgewendet. Beide Seiten zeigten sich am späten Freitagabend in Potsdam zufrieden mit dem Ergebnis.