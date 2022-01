Tausende Bauern protestieren in Spanien gegen Agrarpolitik

Tausende Landwirte haben in Spanien gegen die Agrarpolitik der linken Zentralregierung protestiert. Unter anderem auf Traktoren und Pferden sowie auf von Ochsen und Eseln gezogenen Karren zogen die Bauern und Viehzüchter am Sonntag in Madrid über die Prachtstrassen Paseo de la Castellana und Paseo del Prado, bevor sie sich vor dem Agrarministerium versammelten. "Die Landwirtschaft liegt im Sterben", klagte Carlos Bueno, Generalsekretär des Interessenverbandes "Alma rural", der zum Protest aufgerufen hatte. Nach Regierungsangaben nahmen rund 6000 Menschen an der Kundgebung teil, "Alma Rural" sprach unterdessen von "Zigtausenden".