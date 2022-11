Nach Protestaufrufen sind im Iran erneut Tausende Menschen gegen die repressive Politik auf die Strassen gegangen. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich am Dienstag Demonstranten an Universitäten, zentralen Plätzen und den Basaren, wie Augenzeugen berichteten. An mehreren Orten sollen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Proteste vorgegangen sein.

15.11.2022 15:32