Tausende Hongkonger versammeln sich zu erneuten Protesten

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben elf Menschen fest. Bei einem der Festgenommenen wurde die erste Pistole sowie 105 Schuss Munition bei den seit sechs Monaten andauernden Protesten gefunden. Geplant ist ein Protestmarsch, der durch Teile der Millionenmetropole führen soll.

Zu der Kundgebung hat die Zivile Front für Menschenrechte aufgerufen. Vergangenen Sommer beteiligten sich Millionen Menschen an Demonstrationen der Organisation. Der Hongkonger Polizeichef Chris Tang hat abgewogene Reaktionen der Sicherheitskräfte versprochen. "Wir werden weiche und harte Massnahmen ergreifen", sagte er am Freitag während eines Besuchs in Peking. Dort unterrichtete er Spitzenvertreter chinesischer Behörden über die geplante Polizeitaktik.

