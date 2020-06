Tausende protestieren in Washington gegen Polizeigewalt

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz haben in der US-Hauptstadt Washington Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert. In der Umgebung des Weissen Hauses hielten Demonstranten Schilder mit Aufschriften wie "Kein Frieden ohne Gerechtigkeit", "Stoppt Rassismus jetzt" oder "Ich kann nicht atmen" in die Höhe - letzteres hatte Floyd gesagt, als ihm ein weisser Polizist sein Knie in den Nacken drückte. Zwischenfälle wurden zunächst keine gemeldet. Auch in anderen US-Städten wie New York, Los Angeles und Philadelphia kam es wieder zu Demonstrationen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.