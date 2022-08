Am Dienstag unterzeichnete US-Präsident Joe Biden den fast 53 Milliarden Dollar schweren "US Chips and Science Act". Die Chefs von Micron, Intel, Lockheed Martin, HP und AMD sowie weitere Industrie- und Gewerkschaftvertreter, Abgeordnete und Gouverneure waren bei der Unterzeicvhnung anwesend. Details der Förderungen müssen noch ausgearbeitet werden.

Erst im Februar hatte die EU-Kommission das europäische Pendant, den "European Chips Act", auf den Weg gebracht. Seither schon milliardenschwere Fabrikprojekte von Intel im sachsen-anhaltinischen Magdeburg und an anderen europäischen Standorten auf den Weg gebracht.

Auch in den USA stehen bereits mehrere Unternehmen in den Startlöchern. So will Qualcomm zusätzliche Halbleiter für 4,2 Milliarden Dollar von GlobalFoundries in New York kaufen. Micron kündigte an, 40 Milliarden Dollar in neue Produktionskapazitäten zu stecken. Aktuell leiden vor allem Autohersteller und Elektronikkonzerne unter der andauernden Chipknappheit. Die Lieferengpässe heizen auch die ohnehin schon stark gestiegene Inflation an.

(Reuters)