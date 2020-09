Das kündigte Finanzminister Steven Mnuchin am Montag im Sender CNBC an. Er bestätigte, einen Vorschlag des US-Softwarekonzerns Oracle zur Zukunft von TikTok erhalten zu haben. Nach Angaben von Insidern will ByteDance über eine Partnerschaft mit Oracle einen von der US-Regierung verlangten Verkauf von TikTok umgehen. Auch über einen Einstieg von Oracle bei TikTok werde verhandelt.

Mnuchin erklärte, die Regierung werde diese Woche über technische Fragen mit Oracle führen. Die US-Regierung will wegen Sicherheits- und Datenschutzbedenken die beliebte App verbieten, sollte diese nicht mehrheitlich in die Hand eines US-Konzerns übergehen.

(Reuters)