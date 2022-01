Aktuell gibt es in der Region, die sich über die ganze Schweiz und Liechtenstein erstreckt, 1128 Firmen aus der Blockchain-Branche. Das ist ein neuer Rekord, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Branchenbericht hervorgeht.

Insgesamt verfügten die in der Region angesiedelten Firmen über eine Bewertung von 611,8 Milliarden US-Dollar, heisst es darin. Zudem seien 14 der Firmen sogenannte "Unicorns", also Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. In Finanzierungsrunden konnte insgesamt ein Kapital von über 3 Milliarden Dollar eingesammelt werden.

Aktuell arbeiteten in der Schweiz und in Liechtenstein ausserdem 6000 Personen in Krypto- oder Blockchainunternehmen. Der Kanton Zug ist dabei wie auch bereits im Vorjahr mit 528 Firmen das "Herz" des Crypto Valley. Mit 204 Firmen steht Zürich auf Platz zwei.

Vergangenen August führte die Schweiz eine rechtliche Grundlage für die Ausgabe digitaler Wertpapiere ein. Die sogenannte DLT-Gesetzgebung stellt seither die führende Lizenz für digitale Wertpapierhandelseinrichtungen dar. Das habe der Branche weiter Auftrieb gegeben.

Neben der einladenden Schweizer Bankenlandschaft würde gerade dieses vorbildliche regulatorische Umfeld somit den Aufstieg der Blockchain-Unternehmen befeuern. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage habe ausserdem gezeigt, dass über 55 Prozent der Schweizer Banken planten, in den nächsten ein bis drei Jahren Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte anzubieten.

