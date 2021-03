Teil des Geldes für den Moderna-Impfstoff fliesst an Lonza in Visp

(Meldung ergänzt) - Das Geld, das der Bund für den Moderna-Impfstoff bezahlte, fliesst teilweise in den Lonza-Standort in Visp VS. Der Kaufvertrag enthalte einen entsprechenden Passus, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Medien in Bern.