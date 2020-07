Tempo für Europa: Merkel will rasche Einigung auf Milliarden-Paket

(neu: mehr Details und Hintergrund) - Im Ringen um den nächsten EU-Haushaltplan und das Milliardenpaket zur wirtschaftlichen Erholung machen Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Tempo. Ziel sei eine Einigung beim Sondergipfel am 17. und 18. Juli, sagte Merkel am Donnerstag. Eine Verzögerung wäre nicht gut. "Jeder Tag zählt", betonte auch von der Leyen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel.