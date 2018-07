Temporärarbeitsbranche profitiert vom Aufschwung

Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus somit auf 12,9 Prozent, heisst es im Index von Swissstaffing weiter, der am Freitag veröffentlicht wurde. Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung komme zunehmend bei den Stellensuchenden an und eröffne neue Einstiegsmöglichkeiten, resümiert der Verband. Der aktuelle Aufschwung sei insbesondere auf ein starkes Stellenwachstum in der Industrie zurückzuführen.

Der Swiss Staffingindex wird quartalsweise erhoben. Er basiert auf den Zahlen von rund 200 Schweizer Personalverleihern. Darunter sind Branchengrössen wie Adecco, Manpower und Randstad, aber auch viele kleinere Unternehmen. Der Index deckt 40 Prozent des Schweizer Temporärarbeitsmarkts ab.

ra/tt

(AWP)