Terrorprozess nach Anschlag in Halle beginnt am Dienstag

Der Angeklagte soll am 9. Oktober 2019 schwerbewaffnet versucht haben, in die Synagoge in Halle einzudringen, in der Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, begingen. Als er scheiterte, erschoss er in der Nähe eine 40 Jahre alte Frau und einen 20-jährigen Mann. Auf der Flucht verletzte der Täter ein Paar schwer, bevor er festgenommen wurde. Das Geschehen streamte er live ins Internet.

Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt sieht in der Tat einen "erschreckenden Beleg" für einen seit längerem gestiegenen Antisemitismus, "der sich sodann als Motivation für rechtsextremistische Straf- und auch Gewalttaten widerspiegelt."

Der Inlandsgeheimdienst sieht auch Parallelen zu einem rechtsextremen Anschlag im neuseeländischen Christchurch. Im März 2019 war dort in zwei Moscheen auf muslimische Gläubige geschossen worden, mehr als 50 Menschen starben.

Bislang sind 18 Verhandlungstermine für den Prozess vorgesehen. Der bislang letzte Termin soll am 14. Oktober stattfinden. Die Anklage führt die Bundesanwaltschaft. Dem Angeklagten Stephan B. wird in Magdeburg der Prozess gemacht, weil am dortigen Landgericht die Sicherheitsbedingungen erfüllt werden und der Prozess in einem mit rund 400 Quadratmetern verhältnismässig grossen Verhandlungssaal stattfindet.

Gut 40 regionale, nationale und internationale Medien haben in einem Auslosungsverfahren einen Platz im Sitzungssaal erhalten, darunter auch die "New York Times". Wegen der Corona-Pandemie gelten zudem die allgemeinen Hygieneregeln.

Der Angeklagte, geboren im Januar 1992 im Süden Sachsen-Anhalts, gilt als sogenannter einsamer Wolf. Ein Chemie-Studium brach er ab. In einem elf Seiten langen "Manifest", das er vor der Tat veröffentlichte, legt er seine Gedanken dar. In dem Dokument wimmelt es von antisemitischen Begriffen. B. spricht etwa von einer "zionistisch besetzten Regierung" - ein klassischer judenfeindlicher Begriff aus der rechtsextremen Szene.

Bei den Sicherheitsbehörden war der Mann zuvor nicht in Erscheinung getreten, wie der Verfassungsschutz mitteilte. Die von ihm veröffentlichten Schriften und das live übertragene Video belegten eine antisemitische und fremdenfeindliche Grundeinstellung. Diese stehe augenscheinlich im Zusammenhang mit einer frauenfeindlichen Haltung, die zur Radikalisierung des Angeklagten führte, die in "einschlägigen Internetforen" stattgefunden habe. Für Kontakt zu Rechtsextremisten in der analogen Welt hat der Verfassungsschutz eigenen Angaben zufolge keine Belege gefunden.

