Tessin und Graubünden wollen Austausch in der Berufsbildung fördern

Die Kantone Tessin und Graubünden möchten ein Austausch-Programm im Bereich Berufsbildung über die Kantonsgrenzen hinweg etablieren, wie Bundesrat Ignazio Cassis am Montagnachmittag vor den Medien erklärte. Im Rahmen dieses Programms sollen Lehrlinge und junge Berufsleute in beiden Kantonen Berufserfahrungen sammeln können. Neben dem Tessin verfügt auch der Kanton Graubünden über italienischsprachige Gebiete.

Eine Arbeitsgruppe soll in den nächsten Monaten eruieren, wie das von Cassis als "piccolo Erasmus"-Programm bezeichnete Projekt umgesetzt werden kann. "Erasmus" ist das Förderprogramm der Europäischen Union, in dessen Rahmen Studierende Auslandaufenthalte an Universitäten zubringen und diese an ihrer Stamm-Universität anrechnen lassen können.

Als er vor rund drei Jahren in den Bundesrat gewählt worden sei, habe er versprochen, dem Dialog mit den Kantonen Tessin und Graubünden ein besonderes Gewicht zu geben, sagte Aussenminister Ignazio Cassis weiter. Mit beiden Kantonen treffe sich der Bundesrat regelmässig. "Heute konnte ich mich zum ersten Mal mit beiden Kantonen gleichzeitig austauschen", hielt Cassis fest.

Neues Grenzgängerabkommen abschliessen

Auch über das Grenzgängerabkommen mit Italien hätten die drei Regierungsvertreter gesprochen, fuhr Cassis fort. Das Abkommen war Ende 2015 paraphrasiert worden, ist jedoch bis heute nicht unterzeichnet. Ziel sei es, bis Ende Jahr die Unterschrift aus Italien zu haben, sagte der Bundesrat. Zur Frage einer Journalistin, ob sich im Abkommen selber inhaltlich in der Zwischenzeit noch etwas verändert habe, wollte er nichts sagen.

Das aktuell gültige Grenzgängerabkommen stammt aus dem Jahr 1974 und sieht vor, dass Grenzgänger nur in der Schweiz besteuert werden, wobei Italien 38,8 Prozent der Quellensteuern zusteht. Im neuen Abkommen werden Grenzgänger in beiden Ländern besteuert. Die Schweiz soll statt der heutigen 61,2 bis zu 70 Prozent des Totals der Quellensteuer erheben dürfen. Italien soll den bereits in der Schweiz bezahlten Betrag von seiner Steuer abziehen. Damit werden Grenzgänger in Zukunft stärker finanziell belastet.

Nach der Zukunft des Rahmenabkommens mit der EU gefragt, sagte der Aussenminister, das Verdikt des Schweizer Volkes sei klar, dieses wolle den bilateralen Weg beibehalten. Dennoch bräuchten Grenzgebiete weiterhin einen gewissen "Spielraum", resümierte Cassis.

Gemeinsame Vorschriften für die Fasnacht

Er habe in der Coronakrise viel gelernt, sagte Mario Cavigelli, Vizepräsident der Bündner Regierung. "Die Grenze zwischen dem Tessin und dem Kanton Graubünden ist dünner als anderswo." Die Bündner hätten eine grosse Sensibilität für die Sorgen und Nöte der Tessiner, fuhr Cavigelli fort. Dieses Verständnis wollten die beiden Regierungen in konkrete Projekte umsetzen. Aufgrund der andauernden Coronavirus-Pandemie hätten die beiden Kantone vor kurzem gemeinsame Vorschriften für die Fasnacht im kommenden Frühjahr verabschiedet.

