Textilindustrie arbeitet an Masken mit hoher Schutzwirkung gegen Coronavirus

Textilmasken spielten eine wichtige Rolle für die Versorgung der Bevölkerung, sagte Näf. Denn diese könne nur mit waschbaren, wiederverwendbaren Masken sichergestellt werden. Der Vorteil von Textilmasken sei, dass sie von der einheimischen Industrie hergestellt werden und pro Stück 50 Einwegmasken ersetzen könnten.

Das Angebot an Textilmasken auf dem Markt wachse rasant, sagte Näf. Doch viele der angebotenen Produkte seien wahrscheinlich wenig wirksam. Denn normale Stoffe wiesen gerade mal einen Schutzfaktor von zehn Prozent einer standardisierten Hygienemaske auf. Das genüge nicht.

Die Lösung sei die Art und die Zusammensetzung des Textils. Denn bei den Hygienemasken werde ein spezielles Vlies verwendet. Dieses sei aber nicht waschbar und nicht mehrfach verwendbar. Der Schweizerische Textilverband sei nun daran, Textilmasken zu entwickeln, die eine Schutzwirkung von 50 bis 70 Prozent der Hygienemasken aufwiesen.

Ausserdem arbeite die Armee zusammen mit dem Textilverband und der Empa an Empfehlungen, was eine Textilmaske leisten müsse. Und auch ein Testverfahren werde erarbeitet, damit Unternehmen, die sich auf die Fabrikation von Textilmasken spezialisierten, ein Qualitätslabel vorweisen könnten. Die Schweiz orientiere sich dabei auch an Hongkong.

"Qualitätskontrolle sichergestellt"

Gleichzeitig betonte Näf die Anstrengungen der Armeeapotheke bei der Qualitätskontrolle der im Ausland bestellten Schutzmasken. Er reagierte damit indirekt auf Vorwürfe in der Sonntagspresse, wonach die Armee zum Teil minderwertige und nicht passende Masken besorgt habe.

Die Armee prüfe bei ihren Bestellungen immer die Einträge der Lieferanten in den Handelsregistern der jeweiligen Länder, damit nur zugelassene Händler in Frage kämen. Von jedem Angebot besorge sie Musterexemplare. Diese würden dann im Labor Spiez auf die Qualität des Materials und auf die Passform untersucht. Bisher hätten die Armee selber 15 und das Labor 60 Modelle geprüft.

Wenn immer möglich würden auch die Fabriken vor Ort besucht, um die Produktionsbedingungen zu kontrollieren. Zudem verlange die Armee von den Händlern, dass sie ihre Produktionsketten offen legten.

In Asien arbeitet die Armeeapotheke mit zwei Logistikunternehmen zusammen. Diese prüfe, ob die richtige Menge und der richtige Typ in der richtigen Qualität geliefert worden sei. Zur Zeit baue die Armee ausserdem ihre Prüfteam vor Ort aus, weil grössere Lieferungen bevorstünden.

20 Millionen Masken diese Woche

Diese Woche sollen gemäss Näf 20 Millionen Masken geliefert werden. Diese Menge erfordere 400 Paletten, die dann mit vier Flugzeugen der Swiss in die Schweiz geliefert würden. Fünf Lastwagen mit Anhänger seien erforderlich, um die Masken in die Lager zu bringen.

Dort würden dann bei einzelnen Chargen Stichproben durchgeführt und bei Verdacht Laboruntersuchungen angeordnet. "Somit können wir die Qualität der Waren sicherstellen, die wir als Armeeapotheke einkaufen und abgeben", sagte Näf.

(AWP)