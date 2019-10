Thomas-Cook-Insolvenz: Europaparlament will mehr Schutz für Kunden

Nach der Pleite des Touristikkonzerns Thomas Cook hat das Europaparlament einen besseren Schutz für Kunden und Arbeitnehmer gefordert. Garantiefonds oder Versicherungsverträge von Fluggesellschaften sollten dafür in die EU-Bestimmungen zu Fluggastrechte aufgenommen werden, hiess es in einer am Donnerstag in Strassburg angenommenen Resolution.